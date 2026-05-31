◇交流戦ロッテ4―2阪神（2026年5月31日ZOZOマリン）ロッテのドラフト4位・桜井ユウヤ内野手が1軍デビューした。この日、1軍に合流し、出場選手登録された桜井は8回に4―2と勝ち越し、なお2死三塁の場面でポランコの代打で登場。空振り三振に倒れた。サブロー監督は「結果はどうであれね、思い切り振れとは言ってたんで、3つ振れたんで、僕は良かったなと思います」と評価。昌平（埼玉）時代に高校通算49本塁打を誇り