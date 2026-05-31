ジャングルポケットのおたけ（43）が31日、自身のXを更新。LINEが乗っ取りにあったことを報告、注意喚起した。おたけは「皆様ご報告です大変な事件です」とし「拡散して下さい！！！先程LINEが乗っ取られてしまいデーターが全部消去されました」と報告。続けて「それと僕から変なLINEが来たらそれは乗っ取りなのでやめて下さい。お知り合いの方ご連絡はInstagramのDMでお願いします」と呼びかけている。近年、芸能人のSNSなど