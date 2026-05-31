元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、30日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。番組が始まって10年で初の珍事が起きた。乾杯の後、食べたい物を聞かれた岩田は「しょうゆラーメン」と答えた。すると「え〜！」「ええ？」と驚きの声があがった。博多大吉は「いずれね」と伝え、さらに「この番組も、もう何年ですか？10年目…、もう何百人っていうゲストの方