県知事選挙の投票が続いています。午後6時現在の投票率は前回を下回っています。 3人が立候補した知事選挙。投票は県内1284か所の投票所で行われています。午後6時現在の投票率は22.04パーセントで前回の同じ時点（30.05%）を8.01ポイント下回っています。一方、30日まで行われた期日前投票の投票率は21.43％で知事選挙の期日前投票としては過去最高です。投票は一部を除き午後8時まで行われ即日開票されます。TeNYでは