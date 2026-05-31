2026年5月29日、中国メディア・観察者網は、日本の総人口が20年からの5年間で309万7000人減少したことが最新の国勢調査データで明らかになったことを報じた。記事は、25年10月1日時点の日本の総人口が約1億2300万人で、20年から309万7000人（2．5％）減少したと紹介。5年に1度行われる国勢調査では15年の調査で初めて減少に転じて以降、3回連続の減少であり、減少幅は過去最大になったと伝えた。また、総人口の内訳が男性5977万882