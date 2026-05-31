東京ドームシティにある“東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）”は、6月1日（月）から、仕事終わりのリフレッシュに最適な「ナイト料金」を新設する。【写真】週末の楽しみを広げるメニューも提供！元気が出る「朝ごはん」など■週末の仕事終わりに最適今回新設される「ナイト料金」は、19時00分以降のチェックインで、スパ ラクーア入館料が通常より1000円（税込）引きになるお得なプラン。また、5階にある「C