広島県内では３１日、１０地点で３０℃を超える真夏日になるなど、７月中旬並みの暑い１日になりました。 牧千晴記者 「日差しがとてもまぶしく肌がひりひり焼けるような暑さです。」 木陰でアイスを食べる人や、水上でカヤックを楽しむ人がいるなど、街中では様々な方法で涼をとる人の姿が見られました。 観光客 「きょうすごい暑くて日傘がないと外に出られないという感じ。」 「５月ですよね。まだこれから耐えられ