梅雨シーズンを前に、防災の意識を高めてもらおうと、広島県海田町でフェアが行われました。 こちらは１時間に最大１３０ｍｍの雨を体験できる装置。お互いの声が聞こえないぐらいの音がします。 広島県海田町で３回目となる防災フェアは「防災」を身近に感じてもらえるよう「見る」「知る」「学ぶ」をテーマに官民が連携して開かれました。 会場では１０００人を超える家族連れが訪れ、耐震車での地震や、水没