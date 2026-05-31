32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月開幕・愛知）の正式競技として追加されたパデルの日本代表選考大会が31日に、兵庫県尼崎市で行われ、男女ダブルスの各1ペア・計4名が代表に内定した。【写真を見る】異例の“二刀流”がアジア大会へ！パデル日本代表にピックルボールでも快挙の畠山成冴が内定【9月・愛知開幕】男子ダブルスで内定を決めた畠山成冴（29、Sansan）は、全日本パデル選手権で2度の優勝経験を持ち、無敗のシ