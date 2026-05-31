◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合に臨む。先発が発表され、前日会見で森保一監督が予告した通り、ＤＦ吉田麻也、ＭＦ遠藤航が先発に名を連ねた。コンディションが懸念されるＤＦ冨安健洋、ＤＦ板倉滉も先発する。ＭＦ伊東純也は左シャドーに入る予定。ゲームキャプテンは吉田