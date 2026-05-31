◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）グローバルボーイズグループのＪＯ１、ＩＮＩのサッカーを愛するメンバーからなる新ユニット「ＪＩＢＬＵＥ」（ジェイアイブルー）が、日本代表―アイスランド戦の試合前に、今回のために制作した楽曲「景色」を初めてライブパフォーマンスで披露した。Ｗ杯「優勝」という最高の景色を目指す日本代表に、世界一の追い風を吹かせるため結集