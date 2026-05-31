巨人は３１日の日本ハム戦（エスコン）に０―３で完封負け。先発した竹丸和幸投手（２４）が自己最長の８回を投げ、４安打３失点と力投したが、打線が援護できなかった。竹丸は、０―０の３回二死二、三塁で郡司に６球目のチェンジアップを左翼フェンス直撃の適時二塁打とされ、２点を先制された。さらに０―２の７回には、先頭・万波にチェンジアップをとらえられ、中堅バックスクリーン奥のカメラマン席まで運ばれる推定飛距