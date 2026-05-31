６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けた壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、日本代表の先発メンバーが発表された。初のベスト８超えを目指す森保ジャパンを一目見ようと、会場には多くのファンが集結。最寄り駅にはスケッチブックを掲げ、余ったチケットを求めるファンの姿も見られた。この日は期間限定で招集されたＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）がスタメンに名を連ね、キャプテンマークを巻く。森保一