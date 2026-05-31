立憲民主党三重県連の小島智子代表は、来年春の統一地方選に向け公明党との協力に慎重な姿勢を示しました。立憲の三重県連は31日に定期大会を開き、来賓として出席した中道の岡田克也前衆院議員は立憲を離党した上での自らの落選を「力不足で申し訳ない」と改めて謝罪しました。小島智子県連代表は「来年の統一地方選では中道・公明と連携して1人でも多くの当選を目指す」としましたが、公明党とは空白区での調整に含みを持