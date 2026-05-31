【台風６号】 沖縄・鹿児島を直撃し本州南岸へ 台風６号は速度を早めそうです、予報円の中心位置は ▶６月１日（月）午後３時には、沖縄県那覇市の南南西およそ８０ｋｍ ▶６月２日（火）午後３時には、鹿児島県の種子島付近 ▶６月３日（水）午後３時には、神奈川県三浦市の南およそ６０ｋｍ です。 を画像で掲載しています。 ６月１日（月）１５時には、那覇市の南南西約８０ｋｍの北緯２５度３０