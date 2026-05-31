香川県高校総体2026 【香川県高校総体2026】31日、サッカー男子の2回戦8試合が行われました。寒川や尽誠学園は3回戦進出です。3回戦は6月6日（土）に行われる予定です。 ■31日の結果〈2回戦〉[香川県営サッカー・ラグビー場]寒川 1-0 高松東小豆島中央 0-1 大手前高松 [香川県営第二サッカー・ラグビー場]高松 0-2 高松工芸高松商業 2-0 丸亀 [高松市立りんくうスポ