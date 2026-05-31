◇交流戦ロッテ4―2阪神（2026年5月31日ZOZOマリン）ロッテが逆転勝ちで連敗を2で止め、借金を再び2に戻した。先発のロングが初回3者連続三振を奪うなど4回を3安打1失点と力投。1―1の5回に4回を2番手の小野が1点勝ち越しを許したものの、その裏2死一、二塁から「9番・中堅」で今季初スタメンの和田が右前適時打を放っておいつくと、6〜8回は沢田、中森、鈴木が完全リレー。8回1死一、二塁から山口の右中間への2点適時二