ボートレース津のG3「マスターズリーグ第1戦」は3日目を終えた。地元の黒崎竜也（49＝三重）が3日目7Rでイン速攻を決めてシリーズ待望の初勝利を飾った。「2日目が終わって番組を見た時に、このままだと捲られると思って整備をしました。ギアケースを換えた効果はありましたね。3日目が今節の中で一番良かった」とパワーアップを実感した。展示タイム、1周、回り足と各種タイムもトップを計時。レベルアップしたことが数字