ÆüËÜ¥Ï¥à£³¡½£°µð¿Í¡Ê¸òÎ®Àï¡á£³£±Æü¡Ë¡½¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÎíÉõ¾¡¤Á¡£»°²ó¤Ë·´»Ê¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÀè¹Ô¤·¡¢¼·²ó¤ËËüÇÈ¤Î¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡££¶²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎËÌ»³¤¬£´¾¡ÌÜ¡£µð¿Í¤Ï£¸²ó£³¼ºÅÀ¤ÎÃÝ´Ý¤òÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤Ç¤­¤º¡£¡þ¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£±³ÚÅ·¡Ê¸òÎ®Àï¡á£³£±Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¡£¸Þ²ó¤Ë¥â¥ó¥Æ¥ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££·²ó£±¼ºÅÀ¤Î±üÀî¤ÏÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÀ±¡£³ÚÅ·¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£¶Ï¢ÇÔ¡£¡þ¥í¥Ã¥Æ£´¡½£²ºå