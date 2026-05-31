◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦する。会場となるMUFG国立競技場には森保一監督（57）にそっくりな蝋人形が出現し、ファンの話題を呼んでいる。人形はMUFG国立のコンコースに登場。フォトスポットとしてサポーターが長蛇の列をつくった。ベンチ前でうつむきながら、ノートにメモするお