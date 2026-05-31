5月31日、群馬クレインサンダーズは、ヨハネス・ティーマンと佐藤誠人が2025－26シーズン限りで退団することを発表した。両選手ともに18日付で自由交渉選手リストに公示されており、2026－27シーズンは他クラブでプレーすることになりそうだ。 ドイツ代表歴を持つ32歳のティーマンは、206センチ110キロのパワーフォワード。2024－25シーズンから