サンアントニオ・スパーズは、5月31日（現地時間30日、日付は以下同）にオクラホマシティ・サンダーを111－103で下した。この勝利によって、スパーズは「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルを4勝3敗で制した。 敵地ペイコム・センターで臨んだ大一番。スパーズは試合の大部分でリードを保持し、ファストブレイクの得点で19－7、14本のタ