赤石真菜による縦読み漫画『夫を殺したはずなのに』の実写ドラマ化が発表された。2026年7月6日より、ドラマプレミア23枠にて放送が開始される。主演を内田理央と渡邊圭祐が務める。 【写真】ドラマ『夫を殺したはずなのに』主演は内田理央と渡邊圭祐 原作はデジタルコミック出版社のCLLENNとテレビ東京が初めて共同制作に挑んだ作品。縦スクロール＆フルカラーの「GIGATOON」レーベルから配信中。 本