ヴァンラーレ八戸は31日、MF脇坂崚平が今季限りで契約満了になると発表した。脇坂は昨季から八戸でプレーしており、1年目はJ3で15試合1得点を記録。今季は6試合に出場した。退団に際して以下のようにコメントしている。「ヴァンラーレ八戸を愛する皆様へまず始めに、八戸で過ごした時間は自分にとってかけがえのない時間でした。沢山の出会いがあり、幸せな日々を過ごすことができました。昨年八戸に来て、改めてサッカー選手