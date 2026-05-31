【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(37-40位決定戦)第1戦】(カンセキ)栃木SC 0-0(PK3-5)長野<警告>[栃]吉野陽翔(57分)、田畑知起(103分)、佐藤祥(105分+2)[長]長谷川隼(105分)、吉澤柊(111分)観衆:3,699人主審:松澤慶和