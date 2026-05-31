【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-8位決定戦)第1戦】(ソユスタ)秋田 1-1(PK5-4)札幌<得点者>[秋]長井一真(65分)[札]大森真吾(48分)<警告>[秋]土井紅貴(47分)[札]内田瑞己(90分+1)観衆:3,806人主審:野堀桂佑