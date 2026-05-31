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【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-28位決定戦)第1戦】(NDスタ)山形 1-2(延長)松本<得点者>[山]高橋潤哉(66分)[松]井上愛簾(76分)、村越凱光(92分)<警告>[山]寺山翼(64分)、田中祉同(111分)主審:瀬田貴仁└ファン「幻の秘密兵器」「キター!」現役時代に出場ゼロ&ベンチ入りなし…47歳の俳優が26年越しの“山形デビュー”へ意気込み