世界的なAI需要でメモリーやストレージの価格が高止まりしている。PC用メモリーの平均単価も、前年比で4.6倍に跳ね上がった。この影響は、PC価格にどの程度及んでいるのだろうか。PC全体の平均単価は、1年で2.5％の上昇にとどまっていることがわかった。全国2400店舗の家電量販店やネットショップの実売データを集計するBCNランキングの分析で明らかになった。足元のPC市場は堅調だ。特に昨年は、10月にWindows 10のサポートが