３１日、熊本県内の多くの観測地点で最高気温が30℃を超え、暑い一日となりました。 （記者）暑くない？大丈夫？「めっちゃ暑い」「めっちゃ暑いです」（記者）暑いけど遊ぶ？「楽しいから」「あちゅい」 熊本市では最高気温32．6度を記録しました。こちらの公園は多い時で1日でのべ2500人が利用することもあるということですが、人影もまばら。遊具にも暑さの影響が出ていました。 「こちらのすべり台は熱さを理由に 一時的に