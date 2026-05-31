今月16日に八代市で起きた外国人同士のトラブルで、殺人未遂の疑いで逮捕されたカンボジア国籍の男の弟が別の男性にベルトを投げつけたなどとして３０日、逮捕されました。 逮捕されたのはカンボジア国籍で八代市古閑中町（こがなかまち）に住むポゥン・パァネット容疑者（21）です。 ポゥン容疑者は、今月16日の夜、自宅近くにある飲食店で、カンボジア国籍の男性（31）に包丁を示しながらベルトを投げつけた疑いがもたれていま