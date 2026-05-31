元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、30日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。日テレ時代の恋愛について明かした。松岡が「日テレって恋愛禁止なの？」と聞くと、岩田は「全然、恋愛禁止じゃないです」と答えた。さらに松岡が「絶対、芸人さんとかもそうだろうけど、みんなあの手この手でってなるでしょ？」と尋ねると、「そんなことないですよ」と言うが、