俳優の寺田心（17）が31日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。大会に出場すると打ち明けた。2011年に3歳で子役デビューした寺田は高校3年生に。現在は筋トレにどハマリし、鍛えられたムキムキボディーと、子役時代のギャップも話題となっている。この日もMCの「EXIT」兼近大樹、俳優の満島真之介と合流すると、共演経験のある兼近は「待って、心くん、どうしたの