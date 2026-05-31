日本テレビが31日、名物演芸番組「笑点」の「60周年スペシャル」を生放送した。元日本テレビのフリーアナ桝太一（44）が生放送に飛び入り参加する一幕があった。番組の最後、座布団の運び役として飛び入り参加。枡氏は「山田さんではなく失礼します〜」と切り出し、「笑点60周年、本当におめでとうございます」と頭を下げた。さらに「素晴らしい機会ですので、この後誰か『バンキシャ!』生放送に来てもらえませんか？」とサプライ