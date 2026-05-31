◇第93回日本ダービー芝2400メートル（2026年5月31日東京競馬場）2023年生まれのサラブレッド7944頭の頂点を決める「日本ダービー」はロブチェンが優勝。皐月賞に続く2冠を達成し、2020年コントレイル以来6年ぶり、史上25頭目の快挙を達成した。表彰式では2026年JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛と竹内涼真がプレゼンターを務めた。コメントは以下の通り。▼見上愛今年も日本ダービーという最高の舞台に立