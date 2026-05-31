お笑いコンビ、ジャングルポケットのおたけ（43）が31日、Xを更新。LINEの乗っ取られ被害を告白した。「皆様ご報告です大変な事件です拡散して下さい！！！」とフォロワーに投げかけた。続けて「先程LINEが乗っ取られてしまいデーターが全部消去されました。それと僕から変なLINEが来たらそれは乗っ取りなのでやめて下さい。お知り合いの方ご連絡はInstagramのDMでお願いします。お手数かけますが宜しくお願いします」と注意喚