¡þMLB ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 4-3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)º£µ¨10ÅÐÈÄÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡£¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿22ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤³¤ì¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È