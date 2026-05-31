24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が31日までにインスタグラムを更新。発売したカレンダーのオフショットを公開した。「カレンダーのオフショット」とだけつづり、ハッシュタグ「#夏がきた#最悪だ」と続けた。笑顔を浮かべた、デコルテ全開の白のキャミワンピ姿の写真を公開した。慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は明かしていなかったが、24年10月にSNSで「P