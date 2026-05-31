岐阜県高山市で色とりどりのクリンソウが見頃を迎えています。 【写真を見る】色とりどりの“クリンソウ”が見頃 山の斜面に約15万本 岐阜・高山市 クリンソウは茎を中心に輪になって花を咲かせる様子が、寺の塔の屋根飾り「九輪」に似ていることからその名が付いたと言われていて、高山市の公園では約15万本のクリンソウが山の斜面を彩っています。 （訪れた人）「毎回いいな、きれいだなと思って」「すてきです。森の中にあっ