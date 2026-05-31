キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦する日本サッカー協会（JFA）は5月31日、同日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーを発表した。スタメンにはGK鈴木彩艶をはじめ、MF久保建英、FW上田綺世らがスタメンに名を連ねた。この試合限定で招集され、1273日ぶりの日本代表戦出場となるDF吉田麻也がキャプテンマークを巻く。負傷から復帰したMF遠藤航