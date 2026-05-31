声優の緒方恵美が28日にX（旧Twitter）を更新し、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の事案について言及。家庭内の暴力で逮捕されたことを「愛溢れる家族の初めての大喧嘩」と表現し、さまざまな声を集めている。 関連記事：巨人・阿部慎之助監督が18歳娘に暴行容疑で現行犯逮捕 阿部氏は25日、自宅でけんかしていた姉妹を止めた際、口答えした長女に腹を立てて襟元をつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加えた容疑で逮捕された。翌