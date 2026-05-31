メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が圧巻の奪三振ショーです。今シーズン4勝目をかけ先発マウンドに上がった佐々木投手。初回からナ・リーグホームラントップのカイル・シュワーバー選手と対戦しました。今シーズン自己最速、161km超えのストレートなどで追い込むと、鋭く落ちるスプリットで空振り三振を奪いました。2回にホームランで1点を失いましたが、シュワーバー選手を2打席連続三振に切って