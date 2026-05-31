◇サッカーキリンチャレンジカップ2026日本−アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。そのスタメンが発表されました。アイスランド戦のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（LAギャラクシー/アメリカ）がスタメン入り。日の丸を背負いピッチに立つのは、2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア