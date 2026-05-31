岩塚製菓は、好調に推移している「味しらべ」の勢いを加速すべく期間限定商品を投入して生活者との接点強化を図る。うるち米商品強化の一環。今期は、「岩塚の黒豆せんべい」「味しらべ」「田舎のおかき」「大袖振豆もち」「THEひとつまみ」「ふわっと」のトップ6ブランドと「きなこ餅」「バター餅」「新潟ぬれおかき」「新潟ぬれせんべい」に特化することを一丁目一番地に置きながら、うるち米商品を成長領域として位置づけ