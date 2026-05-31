THE SUPER FRUITが、2026年第3弾となる新曲「もちもちメンタルッ！」を5月30日に配信リリースした。 （関連：【画像あり】THE SUPER FRUIT、ホールツアー『ONE FLOWER HALL TOUR2026』ライブ写真） 本楽曲は、5月29日に行われたホールツアー『THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」』のセミファイナル公演で初披露されたもの。GENICの小池竜暉による提供曲で、“もちもち”というフレ&