º£±Ê¤ÎÈïÃÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä(C)Getty Images¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î29Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1/3¤òÅê¤²5¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Çº£µ¨6ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤­¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò3ËÜÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤â¼¸Ó£¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«¤Î2ÀïÏ¢È¯¡¢10¹æ¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó24Æü¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤«¤éÃæ4Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê¤Ï¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ëµó¤²¤¿3ÅÀ