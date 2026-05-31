◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。3年半ぶりの代表復帰となったDF吉田麻也(37＝ロサンゼルス・ギャラクシー)が先発メンバーに入り、主将マークも託された。この試合は、6月に開幕するサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表の壮行