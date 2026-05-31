俳優の保田泰志（51）が5月31日、自身のXを通じ、膵臓癌のステージ4と診断され、治療中であると明らかにした。【画像】保田泰志、膵臓癌ステージ4を公表現状・心境つづる保田は「ご報告です」とし、「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました。手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と伝えた。