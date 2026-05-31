『おもしろおかしくとんかつ駅伝』を無料で読むいまだにストレスというのがあまりわかっていません。ストレスを感じるというのが、どういう状況になったらなのかがイマイチわかっていません。でも、最近ちょっとしんどいなぁと思う時がたまにあります。これがストレスがたまってるということなのだろうか。僕はそういう時はいつも、ポテトチップスのプリングルズを買うかアイスを買って気持ちを落ち着かせます。「昔だったらプリン