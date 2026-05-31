1933年に発刊した『基礎英語』テキスト。前身となる『英語講座初等科』から数えると、およそ100年にわたって、日本の英語学習を支えてきました。 2026年に『基礎英語』シリーズは大きくリニューアルしましたが、そうすると気になってくるのが最初期のテキストの内容です。 そこで、NHK出版の倉庫に眠る一番古いテキスト、1935年（昭和10年）発行の『基礎英語』テキストを探し出し、のぞいてみることにしました。 力