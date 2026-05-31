◇第93回日本ダービー芝2400メートル（2026年5月31日東京競馬場）ダービーの発走前に、歌手の氷川きよしが国歌独唱を務めた。伸びやかな歌声を響かせると、レース後に「一生に一度しかたどり着けない最高の晴れ舞台で、国歌独唱の機会をいただけたことを心から光栄に思います」と感慨深げにコメントした。「この日を待ち望んだ皆さまの熱い思い、勝利を願う祈りと一つになれるよう、心を込めて歌わせていただきました